Актриса Анна Хилькевич осталась без подруг из-за мужа

В настоящее время звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич счастлива в браке, у нее трое детей. Не секрет, что поначалу родители не приняли выбор артистки.

"Со мной он — душа компании, а с ними скрытный был, молчаливый, не рассказывал все про себя. Застеснялся. А им казалось, что он что-то скрывает, что может обмануть. Ему пришлось года два потратить на то, чтобы они поняли, какой он классный", — рассказывала артистка.

А теперь Анна Хилькевич поведала, как осталась без подруг из-за мужа Артура. Она просто приревновала. "Девушка была замужем. Но это было настолько ярко по отношению к моему мужу. Сначала я увидела его взгляд на ней, типа: "У-у!". Я потом ему про это сказала, а он: "Да нет. Тебе показалось". Может быть, показалось. И с этого момента мое внимание стало очень острым", - поведала Анна.

Она допустила, что ей все показалось, а у приятельницы просто была такая манера общения. Но в любом случае Хилькевич приняла решение прекратить с подругой отношения.

При этом актриса подчеркнула, что доверяет мужу, не следит за его перепиской и не ищет поводов для ревности. "В наших отношениях, в нашей дружбе таких моментов не было. Это все только на уровне общего компанейского общения. Я не подпускаю близко этих людей", - объяснила Хилькевич в интервью Мариам Тилляевой.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>