Число прослушиваний советских песен выросло на 156% за полгода

Саундтрек к фильму "Белое солнце пустыни" под названием "Ваше благородие, госпожа удача" в исполнении Павла Луспекаева возглавил рейтинг популярности песен прошлых лет у российской молодежи. Как показали результаты исследования, за последние полгода число прослушиваний советских песен увеличилось на 156%.

Как отмечается в исследовании "Kion. Музыка", молодежь чаще других слушает песни времен СССР на повторе. В рейтинге за "Госпожой удачей" следуют "Хорошие девчата" от вокального квартета "Улыбка" и композиция "Десятый наш десантный батальон" в исполнении Нины Ургант.

Популярны у слушателей также песни "Есть только миг", "Надежда", "Эти глаза напротив", "Русское поле" и "Ходят кони". Установлено, что наибольшее количество запущенных треков на пользователя приходится на молодежь возрастом от 18 до 24 лет, передает РИА Новости.