Собянин: Промышленно-производственный комплекс появится в Зеленограде

В Москве в Зеленоградском округе появится новый промышленно - производственный комплекс Технопарк "707". Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, это масштабный инвестиционный проект, который реализуют за счет средств застройщика.

В результате будет создано более 300 рабочих мест. В технопарке разместят 16 цехов строительной отрасли. В том числе организуют выпуск столярных изделий, корпусной мебели, оконных блоков и кровельных материалов. Ввести комплекс в эксплуатацию планируют уже в следующем году.