В Москве наградили победителей национальной кинопремии "Герои большой страны"

В Москве наградили победителей третьей национальной кинопремии "Герои большой страны". Она организована при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В шорт-листе - 55 художественных и документальных картин, в которых отражены главные ценности - семья и служение Родине. Всего было заявлено 532 проекта. Предусмотрено 19 номинаций. Награду в тематической категории "Герои-защитники" вручила официальный представитель нашего МИД Мария Захарова. Она отметила, что у каждой эпохи, у каждого периода истории - свои герои.

"Во время пандемии оказалось, что вот они, герои - врачи в белых халатах, медсестры, те, кто делает операции, кто спасает жизнь. Потом история перевернула еще одну страницу, и мы увидели героев ратного подвига - наших солдат, офицеров, которые в бою демонстрируют всё - и отвагу, и удаль, и чувство локтя, и фантастическую, настоящую, искреннюю любовь к своей стране", - отметила Мария Захарова.