В российском регионе для борьбы с непогодой применяют дроны

Снегопады, заносы, гололедица. Центральная Россия во власти непогоды. Зима и в других регионах. На трассах в Бурятии застревают фуры. В Мурманской области линии электропередачи очищают от наледи при помощи дронов. А в Калининградской области последствий стихии не выдержала крыша парковки и обрушилась прямо на автомобили.

В Заполярье со стихией борются с помощью высоких технологий. От снега и наледи провода ЛЭП чистит дрон. Беспилотник на лету сбивает ледяную корку, не отключая электричество и не рискуя жизнями людей.

В Бурятии на трассе в сторону Иркутска - затор. Основная проблема - гололёд и затяжные подъемы, которые не могут преодолеть фуры. Легковушкам приходится объезжать по обочине и буквально протискиваться между большегрузами.

А в Калининграде утро пятницы началось с ЧП. На улице Горького не выдержала нагрузок крыша парковки - рухнула прямо на автомобили. По предварительной версии, из-за скопившегося снега, который коммунальщики не успели убрать.

Владельцы авто подсчитывают убытки. А в соцсетях задаются вопросом - сколько ещё таких крыш по всему региону находятся в зоне риска. В Нижнем Новгороде с самого утра - снегопад. В течение дня ожидается дождь. Вот так выглядит из космоса циклон, который накрыл центральную часть России. Он диктует погоду и в Московском регионе. Со вчерашнего дня в столице - мощный снегопад.

В ближайшее время в городе может выпасть до 20 процентов месячной нормы осадков. На смену морозу идёт оттепель и первый в этом году дождь. А затем - резкое похолодание.

Столица, как всегда, готовилась к удару стихии заранее. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Городские власти просят автовладельцев по возможности временно отказаться от поездок на личном транспорте. Снег будет идти в столице до конца выходных.