Мощные штормы обрушились на Пиренейский полуостров

Мощные штормы атаковали Пиренейский полуостров. На севере Испании ветер с порывами более 100 километров в час валил деревья и обрывал линии электропередачи.

86 человек пострадали, 34 из них госпитализированы. В Каталонии закрыты школы и университеты, перенесены спортивные мероприятия. Нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение.

В аэропорту Барселоны отменили более ста авиарейсов. Проливные дожди вызвали масштабные наводнения в соседней Португалии. Под городом Коимбра из-за прорыва дамбы обрушилась секция автомобильного моста. На севере страны эвакуировано несколько тысяч жителей.

Последствия удара стихии устраняют и во Франции. Ураган "Нильс" пронёсся по южным департаментам страны. Порывы ветра достигали 180 километров в час. Один человек погиб. Более 30 городов пострадали от разрушений и наводнений. Без электричества остались до 900 тысяч домовладений.