Вот как выглядит из космоса накрывший Москву снежный циклон

С начала новой волны снегопадов в Москве выпало 15 процентов месячной нормы осадков. Только за минувшие сутки на столичных метеостанциях выпало 5-8 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В течение дня, по прогнозам синоптиков, в москве выпадет еще 4-5 миллиметров снега, но из-за оттепели высота сугробов наоборот немного уменьшившись. Снегопад продлится до конца выходных и может возобновиться 16 февраля, прогнозируют в Гидрометцентре.

Тем временем, Роскосмос показал, в как выглядит снежный циклон. На снимке из космоса видно, что он полностью накрыл всю территорию Центральной России.