С сестрой Жанны Фриске случилась беда после свадьбы

Младшая сестра певицы Жанны Фриске Наталья несколько дней назад вместе с дочкой Луной отправилась отдыхать в теплую страну. В своих соцсетях она делилась с многочисленными подписчиками идиллическими фотографиями и видео с отдыха, даже не предполагая, что случится дальше.

Беда настигла Наталью в самый неожиданный момент. Она вышла на связь с фанатами в своем официальном телеграм-канале и со слезами на глазах рассказала о ЧП, которое с ней случилось. Пока Наталья расслаблялась под ласковым солнышком, в ее квартире случилась беда. Прорвало трубу, и вода залила восемь этажей. Об этом Фриске рассказал отец, которому позвонили рано утром, а тот немедленно связался с младшей наследницей.

Теперь Наталья пытается как можно скорее вернуться в Москву. Однако и тут не все складывается: прямые рейсы стоят сотню тысяч рублей, а с пересадками ей придется добираться до столицы России на протяжении двух дней, что с маленьким ребенком, считает Наталья, просто нереально.

Кроме того, Фриске беспокоится за людей, которым "испортила жизнь", и боится даже представить, в какую сумму ей обойдется ремонт и устранение других неполадок.

Напомним, что недавно Наталья сообщила о замужестве. Она пошла под венец во второй раз, причем не сразу сообщила об этом даже родителям. Торжества по такому поводу влюбленные решили не устраивать. Наталья уверяет, что муж нашел подход к ее дочери Луне, мол, они очень хорошо ладят. Сестра певицы заявила, что ей очень повезло с мужчиной.

