Бывший участник "Дома-2" полгода жил в подъезде: спал на коробках, буянил по ночам

Бывший участник скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Иван Синцов полгода жил в подъезде подмосковной многоэтажки. Сообщается, что он спал на коробках, буянил по ночам, голышом гонял жильцов по дому.

Недовольные соседи рассказали Mash, что Синцов шесть месяцев ночевал на лестничной клетке, распивал жидкости различной плотности и вел себя по-свински. Журналисты связались с бывшей возлюбленной Ивана. Она сообщила, что Синцов погряз в микрокредитах и скатился на социальное дно.

Ранее стало известно, что другая бывшая участница "Дома-2" Юлия Реутова потеряла память и находится в бедственном положении в Таиланде. В Сети распространилось видео, как Реутова бродит по тайским улицам и ведет себя очень странно. По кадрам отчетливо видно, что девушка находится в запущенном состоянии — длинные ногти на руках и ногах, грязные волосы. Однако от помощи она отказалась и поспешила скрыться.

По слухам, Юлия перенесла тяжелую травму головы, после чего у нее начались серьезные проблемы с памятью.

