ФСБ задержала участников террористической организации в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму двух граждан России. Их заподозрили в причастности к деятельности ячейки запрещенной международной террористической организации.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, подозреваемые были задержаны в Бахчисарайском районе Крыма. У радикалов изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы и средства связи. Также при обыске нашли носители информации, содержащие сведения о формах и методах деятельности террористической организации.

По данным ЦОС, в отношении злоумышленников завели уголовное дело. Им вменяется в вину организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации, передает ТВЦ.