РЖД возобновляют поезда в Китай спустя шесть лет перерыва

Пассажирский поезд между Россией и Китаем возобновит рейсы спустя шесть лет.

Движение будет осуществляться по маршруту Забайкальск-Маньчжурия с 8 марта, сообщили в РЖД. Благодаря этому в Китай можно будет отправиться без пересадок со станций Иркутск и Чита.

Поезда будут курсировать в обе стороны два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Время в пути составит около 25 минут.

Движение международного пассажирского поезда Забайкальск – Маньчжурия было приостановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса. С сентября прошлого года для россиян действует безвизовый режим.