Уехавший Константин Меладзе богатеет в России

Продюсер и композитор Константин Меладзе, который вскоре после начала СВО покинул Москву и ни разу с тех пор не был в столицей, не стал отказываться от дохода в России. Так, за 2025 год он заработал более 100 миллионов рублей.

В частности, его лейбл "Меладзе Мьюзик" заработал 100 миллионов 230 тысяч рублей чистой прибыли. За год доходы компании увеличились на 15 миллионов рублей, а с 2022 года — почти в семь раз, передает SHOT.

Отмечается, что лейблу принадлежат звукозаписывающая студия и права на товарные знаки "Инь-Янь", M-BAND, а также там выпускается Валерий Меладзе. Интересно, что в октябре 2024 года Константин Меладзе переоформил компанию со своего украинского на грузинский паспорт.

После отъезда из России композитор ведет крайне закрытый образ жизни. Тем не менее, известно, что Константин Меладзе оформил развод с Верой Брежневой, ради которой оставил прежнюю семью. Что стало причиной расставания, оба так и не рассказали.

