Одиннадцать детей госпитализированы из-за вспышки инфекции на Алтае

Одиннадцать воспитанников центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Радуга" в Первомайском районе Алтайского края попали в больницу. Дети госпитализированы в инфекционное отделение медучреждения в Барнауле.

Как сообщили ТАСС в следственном управлении СК России по региону, у заболевших признаки вирусной кишечной инфекции. Два ребенка находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные - легкой.

Всего в центре в момент вспышки находился 31 ребенок. Сотрудники вызвали врачей при первых признаках болезни. Проводятся противоэпидемические мероприятия, возбуждено уголовное дело по статье о халатности.