Удар ВС России по Одессе вызвал мощный пожар в порту

ВС России нанесли массированный удар по Одессе в ночь на 13 февраля. В порту начался мощный пожар. Повреждены инфраструктура предприятия, склады с удобрениями и транспортные средства, в том числе грузовые вагоны, приводит слова украинского вице-премьера Дмитрия Кулебы издание "Страна.ua".

В службе по чрезвычайным ситуациям Украины добавили, что спасатели работали одновременно на нескольких локациях. Повреждена энергетическая, портовая, жилищная и промышленная инфраструктура. К работам по ликвидации пожаров привлечены более 90 спасателей.

Украинские власти ранее сообщали, что морские суда массово перестали заходить в порты Одессы из-за ударов России. Экспорт зерна уже упал на 16%. По данным Кулебы, удары дронами также были нанесены по железнодорожной инфраструктуре в Днепропетровской области.