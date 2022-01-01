"Я влюбилась": Алферова раскрыла подноготную развода с Бероевым

Егор Бероев и Ксения Алферова расстались после 20 лет совместной жизни. О разводе сообщила актриса, признавшись, что последние три года были для нее тяжелыми, но отныне ее можно считать свободной женщиной.

Не остался в стороне и Егор Бероев. Вот только он высказалась гораздо эмоциональнее. "Я расстался с ней в 2022 году, мы официально разведены, и я давно уже живу своей жизнью", — заявил актер.

Вот только в новом интервью Ксения Алферова намекнула, что бывший муж лукавит. "Если бы я хотела как-то комментировать, согласитесь, я бы давно уже это сделала… Единственное, я бы поспорила с хронологией, но она, видимо, у каждого своя", - заявила актриса.

Алферова попросила общественность перестать так бурно муссировать ее развод. "Каждый человек может сделать что-то под влиянием тех или иных эмоций, а потом сильно пожалеть об этом. Не стоит его убивать, а словом можно убить, поверьте", - отметила Ксения.

С бывшим мужем актриса снялась в фильме "Золотой дубль". Работа проходила в Армении. Алферова осталась под приятным впечатлением.

"Я влюбилась в эту страну и этих людей. Ты сразу становишься там Ксения-джан, что значит дорогая, милая, причем для всех. С первых минут моего появления на площадке меня окружили невероятной заботой и вниманием. А какой там кофе варят по-восточному!" - поделилась Алферова.

Актриса призналась, что работать с экс-супругом оказалось непросто, передает lady.mail.ru.

"Часто мужья-актеры из лучших побуждений делают женам замечания постоянно на площадке. Это нарушает иерархию на съемочной площадке — актеры не должны делать замечания друг другу, это прерогатива режиссера. Мне кажется, у многих пар такая проблема, очень трудно выстроить взаимоотношения рабочие и абстрагироваться от личных", - заключила актриса.

