ВС России нанесли за неделю семь ударов возмездия по объектам на Украине

Российские войска ответили на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. За неделю ВС России нанесли 7 ударов возмездия по объектам, связанным с украинским ВПК, ТЭК и ВСУ, сообщили в Минобороны.

Как уточнили в военном ведомстве, российские войска в период с 7 по 13 февраля нанесли один массированный и шесть групповых ударов возмездия. В результате поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, обслуживающие ВСУ.

По данным Минобороны, также уничтожены склады военно-технического имущества и ракетно-артиллерийского вооружения. Разрушена инфраструктура военных аэродромов, склады беспилотников. Целями ударов стали также также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.