Дело о халатности завели после скандала вокруг жилищных сертификатов в Сердобске

В Пензенской области возбудили уголовное дело о халатности после выдачи жилищных сертификатов семьям бывших мигрантов.

Вопросы возникли к должностным лицам администрации Сердобска и регионального Минтруда. По данным следствия, они незаконно выдали сертификаты двум многодетным семьям, члены которых ранее были иностранными гражданами и впоследствии получили гражданство Россию.

Из-за этой ситуации в регионе разгорелся скандал. Россияне возмутились тем, что сами сердобчане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, длительное время ожидают своей очереди, а приоритетное право получили гости из ближнего зарубежья.

"Русские живут на ипотеках... А иностранцам на, и красная дорожка...", - возмутились пользователи Сети.

Глава Сердобска Марина Ермакова, опубликовавшая пост про выдачу жилищных сертификатов, подверглась буллингу в соцсетях. Бывшая чиновница отметила, что уровень давления на нее в интернете "перешел все мыслимые границы".

"Я приняла решение оставить пост главы города. Решение далось непросто, однако в текущих условиях продолжать работу считаю невозможным. Я потеряла сон и покой. Мне страшно как человеку, который столкнулся с травлей", - написала она в соцсетях.

Защищать свою репутацию она намерена защищать с помощью прокуратуры, следственных органов и суда.