Московские врачи спасли жизнь пациента с острым циррозом печени

Московские врачи спасли жизнь пациента с острой формой цирроза печени. Ситуация была настолько серьёзной, что обычное консервативное лечение помочь уже не могло, начались необратимые процессы. Единственным выходом была трансплантация этого органа. Благодаря слаженной работе медиков сразу нескольких клиник операция прошла успешно.

Освоил новое хобби Игорь в первые дни после операции. Встать с постели сил не было, сидеть без дела не привык: начал плести корзины. Первую вручил лечащему врачу как благодарность за бесценный подарок - спасённую жизнь.

Диагноз, поставленный в больнице имени Буянова, действительно звучал страшно – цирроз печени в острой форме.

"Его назвали "Ласковый убийца". Нет никаких жалоб. Человек носит его в себе, носит, он вызывает повреждения печени, а человек не знает об этом", - рассказал Илья Фёдоров, заведующий отделением гастроэнтерологии ГКБ имени В.М. Буянова.

Вот и Игорь не знал. Слабость и боль в животе стали привычными после весело проведенных выходных - а они случались нередко. Когда спохватился и посетил врача, в организме уже начались необратимые процессы. Печень частично перестала выполнять свои функции. Была проведена плазмофильтрация, кровь Игоря очищали фильтры, заменив работу отказавшего органа

"Вся возможная терапия консервативная, которая есть в таких случаях, была использована, но, к сожалению, эффекта от нее не было. Вопрос встал об экстренной трансплантации печени", - отметила Галина Седова, врач-гастроэнтеролог гастроэнтерологического отделения ГКБ имени В.М. Буянова.

В кратчайшие сроки пациент был направлен в Боткинскую больницу. Благодаря отлаженной системе донорства за два дня удалось найти орган, подходящий пациенту по всем параметрам. Операция длилась шесть часов.

"Функция трансплантата стабильная, никаких осложнений имуносупрессивной терапии у пациента нет. Трансплантация печени, возможно, продлит жизнь не только там на 5-10 лет, это десятилетия. Поэтому будем его наблюдать", - сообщил Павел Дроздов, заместитель директора по научной работе ММНКЦ имени С.П. Боткина.

На вторые сутки Игорь уже был полон сил и энергии. Сейчас, спустя три месяца после операции, врачи уже могут быть спокойны за состояние Игоря.

Позитивно такие истории оканчиваются не всегда. Цирроз печени - неизлечимое заболевание, ежегодно уносящее жизни больше миллиона жизней. Выявить его самостоятельно трудно даже на последних стадиях. Единственный шанс сохранить свое здоровье – регулярно проходить диспансеризацию.