Песни, хороводы и долгожданное прощание с зимой. Сегодня стартовал фестиваль "Московская масленица". 30 площадок украсили в народной тематике: пряники, лошадки и уникальные куклы.

Флагманской локацией станет Тверская площадь. До конца следующей недели гости фестиваля смогут посетить мастер-классы, театрализованные представления и спортивные квесты. Ну и, конечно же, москвичей на всех площадках ждет традиционный и всеми любимый символ праздника.

"Главное угощение Масленицы - это блины. В меню фестивальных площадок будет представлено коло 50 видов блинов на любой вкус. Это традиционные русские блины, со сметаной и медом, вареньем и сгущенкой. Это классика, блины с красной икрой, блины с необычными начинками, например, с шашлыком, вареньем и перцем чили. Поэтому приглашаем всех на фестиваль, провожать зиму, есть блины и участвовать в традиционных масленичных забавах", - рассказал Павел Гусев, представитель оргкомитета фестиваля "Масленица".