Школьник из Подмосковья случайно обнаружил уникальную бактерию

Еще не ученый, но уже с научным открытием. 11-классник Николай Уликов может вечно рассказывать о микроорганизмах, но все-таки больше всего он любит исследовать их. Тысячи круглых или вытянутых палочек в объективе микроскопа - это и есть новый штамм бактерий, способный подавлять рост грибков. Обнаружил Николай его случайно. К открытию, как это часто и бывает в науке, привел обычный лабораторный эксперимент.

"У нас была идея взять гриб ежевик и вырастить его на питательных средах в пробирке. Естественно, что мы брали дикий срез, то есть из леса", - рассказал Николай.

Помимо самого гриба, на лабораторную посуду, в которой проводили эксперимент, попали различные микроорганизмы. Среди них оказались и чудо-бактерии.

"На чашки Петри находилась такая маленькая колония, которая была окружена чистым ореолом. Там ничего не росло, а чашка полностью заросла грибами", - пояснил Николай.

То есть новый штамм бактерий начал постепенно вытеснять другие микроорганизмы, в том числе вредоносные. Именно это и заинтересовало Николая. А последующие эксперименты показали, что бактерии обладают противогрибковым свойством. В теории этот штамм можно будет использовать в производстве веществ для борьбы с опасными микроорганизмами не только в сельском хозяйстве, но и в медицине.

Но об этом говорить рано, новый штамм предстоит еще исследовать. А это всегда длительный процесс. Но главное, что Николай, конечно, не один. У него фактически целая научная группа. Опытные коллеги помогают ему на всех этапах работы.

Почти все свободное время Николай проводит в лаборатории. Вместе со своими наставниками он трудится допоздна. Но любовь к науке ему привила бабушка. Она биолог по образованию.

Исследование проводили на базе центра дополнительного образования "Биотех-Пущино". Здесь восемь лабораторий с самым современным оборудованием. Ребята углубленно изучают биологию, химию, физику, астрономию, робототехнику. А потому приходят в вузы уже подготовленными. К слову, Николай собирается поступать в Тимирязевскую академию. Там уже, скорее всего, и продолжит совершенствовать свое научное открытие.