Постиранный в стиральной машине кот с достоинством пережил случившееся

В шоке от такой чистоты! Всего за 20 минут в центре столицы спасли кота по кличке Джой, которого москвичка постирала в машине вместе с бельём. Как только хозяйка увидела крохотную чёрную мордочку, вращающуюся в барабане, она тут же позвонила в "СпасРезерв".

"По телефону мы проинструктировали хозяйку о том, как слить воду из стиральной машину, потому что она сказала, что она наполнилась водой. Хозяйка уже до нашего приезда смогла слить воду, но дверца машины была заблокирована, машина встала на аварийный режим. Мы объяснили её всё, что можно сделать, чтобы разблокировать дверь, но, к сожалению, пока мы ехали, у не получалось дверцу разблокировать", - рассказала Ханна Фомина, старший дежурный смены "Спасрезерв".

Едва спасателям удалось наконец справиться с механизмом и открыть дверцу, из чистой бездны вылез мокрый, дрожащий, измученный, но живой кот. Поскольку стирали его не в кипятке, а в тёплой воде, обошлось без ожогов, однако холодными полотенцами зверя всё же обернули. А ещё проверили, нет ли переломов - на удивление, ни одной травмы или поломанного когтя.

Чтобы помочь бедолаге справиться с шоком, ему дали успокоительное, а затем уже хозяйка взяла любимца на руки. Несмотря на счастливый исход, визит к ветеринару уже запланирован.