ВС России за период с 7 по 13 февраля взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне специальной военной операции. Минобороны России отчиталось о ходе СВО на традиционном брифинге.

По данным Минобороны, подразделения группировки войск "Север", активно наступая, установили контроль над Чугуновкой в Харьковской области и Сидоровкой в Сумской области. В свою очередь, подразделения группировки "Запад" установили контроль над Глушковкой в Харьковской области. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зализничное в Запорожской области.

В военном ведомстве добавили, что нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных и аэромобильной бригад, а также бригады беспилотных систем и бригады охраны генерального штаба ВСУ. Уничтожено 30 складов боеприпасов. ПВО сбила пять крылатых ракет большой дальности "Фламинго", 28 управляемых авиационных бомб, 39 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS. Также униятожено четыре управляемых ракеты большой дальности "Нептун" и 1243 вражеских беспилотника.