Умер лидер группы Dschinghis Khan Вольфганг Хайхель

Сегодня, 13 февраля, стало известно о смерти участника легендарной группы Dschinghis Khan. Вольфганг Хайхель скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщили официальные представители знаменитого артиста.

Они уточнили, что смерть наступила еще 20 января. Известно, что последние годы Хайхель боролся с тяжелой болезнью, передает Super.

"Хотя певец в последние годы с завидной уверенностью и силой духа справлялся с проблемами со здоровьем, его смерть после периода значительного улучшения стала полной неожиданностью для его семьи, друзей и коллег", - сообщается в официальном заявлении.

Напомним, что немецкая группа Dschinghis Khan (Чингизхан) была создана специально для конкурса "Евровидение". Мало кто верил в успех коллектива. Но внезапно слепленный наспех проект обрел всемирную популярность. В 1979 году музыканты заняли четвертое место на конкурсе – зрителей покорили яркие костюмы, впечатляющие световые эффекты, зажигательная хореография, простой и запоминающийся текст и бодрая ритмичная музыка.

Пластинки группы стали золотыми и платиновыми в 20 странах мира, среди которых Япония, Австралия, Корея, Голландия, Бельгия, Израиль, Дания, Швеция, Швейцария, Норвегия, Финляндия и другие. Пришлась такая музыка по душе и гражданам Советского Союза – в СССР группа продала больше пластинок, чем во всех других странах мира.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>