Корабль Crew Dragon с россиянином на борту отправился к МКС

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon с россиянином Андреем Федяевым отправился к МКС. Старт ракеты-носителя состоялся в 13:15 по Москве с космодрома Кеннеди во Флориде.

Из-за погодных условий начало полёта переносили дважды. Помимо россиянина, в составе миссии двое американских и французский астронавты. Ожидается, что они проведут на Международной космической станции около восьми месяцев.

За это время экипажу предстоит провести ряд научных исследований и экспериментов, в том числе для подготовки пилотируемых полётов на Луну и Марс. В НАСА рассчитывают, что корабль прибудет к МКС завтра в 21:15.