Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Овны

День может начаться с рабочих задач, которые требуют четкого решения здесь и сейчас. Лучше сразу закрыть одно конкретное дело, чем распыляться на просьбы и звонки.

Тельцы

Финансовые вопросы выходят на первый план: счета, платежи, покупки для дома. Полезно оплатить обязательное и отложить деньги на ближайшие расходы, не тратя все сразу.

Близнецы

Придется много общаться по делу: созвоны, переписка, уточнения. Фиксируйте договоренности письменно, иначе вечером придется объяснять все заново.

Раки

Домашние дела потребуют внимания: уборка, готовка, бытовые мелочи. Наведение порядка в одном конкретном месте даст больше спокойствия, чем попытка сделать все сразу.

Львы

Рабочие вопросы могут быть связаны с контролем сроков и обязательств. Проверка договоренностей и дедлайнов убережет от лишних разговоров позже.

Девы

Хороший день для здоровья и режима: приемы врачей, анализы, план питания. Даже небольшая коррекция привычек скажется на самочувствии уже к вечеру.

Весы

В отношениях возможен разговор о распределении обязанностей или денег. Четкое проговаривание условий снимет напряжение и недосказанность.

Скорпионы

Рабочие и личные границы придется обозначить явно. Спокойный отказ от лишней нагрузки сегодня выглядит убедительнее долгих оправданий.

Стрельцы

Рутина может раздражать, особенно в первой половине дня. Закрытие конкретных задач освободит голову для более приятных планов.

Козероги

Луна в вашем знаке усиливает ответственность и контроль. День подходит для расчетов, планирования бюджета и приведения дел в жесткую систему.

Водолеи

Рабочие чаты и коллективные вопросы потребуют участия. Лучше сразу озвучивать позицию и сроки, чтобы не возвращаться к теме несколько раз.

Рыбы

Накопившаяся усталость может напомнить о себе через тело. Полезно снизить темп, поесть нормально и не тянуть на себе чужие задачи.

Больше астропрогнозов читайте на сайте ТВ Центр: Гороскоп >>