Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Овны
День может начаться с рабочих задач, которые требуют четкого решения здесь и сейчас. Лучше сразу закрыть одно конкретное дело, чем распыляться на просьбы и звонки.
Тельцы
Финансовые вопросы выходят на первый план: счета, платежи, покупки для дома. Полезно оплатить обязательное и отложить деньги на ближайшие расходы, не тратя все сразу.
Близнецы
Придется много общаться по делу: созвоны, переписка, уточнения. Фиксируйте договоренности письменно, иначе вечером придется объяснять все заново.
Раки
Домашние дела потребуют внимания: уборка, готовка, бытовые мелочи. Наведение порядка в одном конкретном месте даст больше спокойствия, чем попытка сделать все сразу.
Львы
Рабочие вопросы могут быть связаны с контролем сроков и обязательств. Проверка договоренностей и дедлайнов убережет от лишних разговоров позже.
Девы
Хороший день для здоровья и режима: приемы врачей, анализы, план питания. Даже небольшая коррекция привычек скажется на самочувствии уже к вечеру.
Весы
В отношениях возможен разговор о распределении обязанностей или денег. Четкое проговаривание условий снимет напряжение и недосказанность.
Скорпионы
Рабочие и личные границы придется обозначить явно. Спокойный отказ от лишней нагрузки сегодня выглядит убедительнее долгих оправданий.
Стрельцы
Рутина может раздражать, особенно в первой половине дня. Закрытие конкретных задач освободит голову для более приятных планов.
Козероги
Луна в вашем знаке усиливает ответственность и контроль. День подходит для расчетов, планирования бюджета и приведения дел в жесткую систему.
Водолеи
Рабочие чаты и коллективные вопросы потребуют участия. Лучше сразу озвучивать позицию и сроки, чтобы не возвращаться к теме несколько раз.
Рыбы
Накопившаяся усталость может напомнить о себе через тело. Полезно снизить темп, поесть нормально и не тянуть на себе чужие задачи.
