ЦБ снизил ключевую ставку с 16% до 15,5%

Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, до 15,5% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

Годовая инфляция в стране снизится до 4,5-5,5% в 2026 году, также говорится в сообщении.

"Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста", - отметили в Центробанке.

Там добавили, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается, а напряженность на рынке труда постепенно снижается.

Денежно-кредитные условия смягчились, но остаются жесткими, также обратили внимание в ЦБ.