В Москве проходит фестиваль "Снежный холст"

В столице проходит фестиваль "Снежный холст". Суть мероприятия проста: в зеленых зонах Москвы юные участники создают кормушки для птиц.

Но подходят к вопросу с креативом: из семечек и орешков выкладывают на белом снегу картины. Дети весело проводят время, а синицы и воробьи получают ресторанную подачу так необходимого им корма.

"Очень важно проводить эту акцию в последний месяц зимы, потому что запасы у птиц уже заканчиваются. И, как мы видим сейчас, у нас аномальные морозы, аномальные снегопады. И птицам на зеленых территориях Москвы может быть достаточно сложно", - рассказала Елена Жаркова, начальник управления по экологическому образованию просвещения Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.