В Кремле определились со сроками следующего раунда мирных переговоров

Новый раунд переговоров России, США и Украины пройдет на следующей неделе. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подтвердил, что соответствующая договоренность уже достигнута. По месту и точным датам встречи Песков пообещал сориентировать позже, но затем все же сообщил детали.

Пресс-секретарь президента заявил, что новый раунд переговоров России, США и Украины состоится в Женеве, он пройдет 17-18 февраля. Российскую делегацию на сей раз возглавит помощник президента России Владимир Мединский, передает ТАСС.