Собянин: Более 90 км новых дорог планируется построить в Москве в этом году

Власти Москвы утвердили план развития дорожно-транспортной инфраструктуры до конца года.

Как рассказал в социальной сети мэр Сергей Собянин, среди главных пунктов - открытие первого участка Рублево - Архангельской линии метро. Это пять станций - от Делового центра до Бульвара Генерала Карбышева. Построят и свыше 90 километров новых дорог.

Также в мэрии подвели итоги работы за минувший год. Так, в столице начали проходку долгожданной Бирюлевской ветки подземки, завершили первый этап Троицкой линии, связавшей Коммунарку и центр мегаполиса. В городе появились и новые трассы с современными эстакадами, тоннелями и мостами.