Поргина раскрыла действия Богомолова: "Я считаю его безобразным человеком"

Некоторое время назад Константина Богомолова назначили врио ректора Школы-студии МХАТ после смерти Игоря Золотовицкого.

Это вызвало большой общественный резонанс. Мхатовцы выступили против кандидатуры режиссера и требовали провести честное голосование. Муж Ксении Собчак поначалу на критику не реагировал и даже дал несколько интервью, в которых пообещал провести реформу в Школе-студии.

Но внезапно Константин передумал. На днях он попросил освободить его от должности. Актриса Людмила Поргина обрадовалась, узнав эту новость. "Я не считаю его очень талантливым человеком. Я считаю его безобразным человеком. И я счастлива, что его сейчас сдвинут, и кто-то другой будет назначен, как Игорь Золотовицкий, который занимался делом", - заявила вдова актера Николая Караченцова.

Поргина раскрыла действия Богомолова. "Он — руководитель театра, который ставит оперы какие-то безумные совершенно. Не пойми чем он занимается… Из этого ничего приличного не получается", - констатировала Людмила Поргина в беседе с Teleprogramma.org.

