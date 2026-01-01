Рютте заявил о "сдвиге" натовского мышления

"Сдвиг в мышлении" произошел у членов Североатлантического альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

США десятилетиями жаловались на то, что в Европе тратят недостаточно средств на оборону. Но ситуация изменилась после саммита в Гааге, приводит слова Рютте газета The Guardian.

Генсек НАТО считает, что упомянутый им "сдвиг в мышлении" произошел в Гааге. Рютте уверен, что именно там участники саммита почувствовали единство взглядов и общего видения. Он также высказался за продолжение поддержки Украины. По словам Рютте, российские войска, якобы, продвигаются со скоростью улитки.