МЧС предупредило об опасности падения наледи и сосулек с крыш

В связи с повышением среднесуточной температуры воздуха и обильным снеготаянием значительно возросла опасность схода снежных масс и наледи с крыш. Об этом в пятницу, 13 февраля, предупреждает Главное управление МЧС России по Московской области.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, необходимо соблюдать меры предосторожности. Пешеходам следует избегать маршрутов, проходящих около стен зданий — с их крыш могут упасть наледь и сосульки. Категорически запрещено заходить за пределы установленных сигнальных ограждений.

Собственникам частных домовладений предписано принять меры по расчистке крыш от снега и наледи.

ЧП из-за погодных условий уже произошло в центре Нижнего Новгорода. Как сообщает ТАСС, из-за схода наледи с крыши пострадали пятеро детей — они пришли с родителями на экскурсию в музей в этом здании. Один из пострадавших находится в состоянии средней тяжести, у других детей легкие повреждения.

Тем временем в Москве и Московской области введен повышенный, "желтый", уровень погодной опасности. Как свидетельствует прогностическая карта на официальном сайте Гидрометцентра, до 21 часа 14 февраля будет действовать предупреждение из-за гололедно-изморозевых отложений: в отдельных районах вероятен гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах сохранится гололедица.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что уже в воскресенье, 15 февраля, столичный регион будет пересекать холодный атмосферный фронт. Он проявит себя снегом и понижением температуры. Сырная неделя, она же Масленица, начнется с температуры 13-15 градусов ниже нуля.