Встреча европейских лидеров в неформальной обстановке в пятницу, 13 февраля, оказалась провальной — участникам так и не удалось прийик к мало-мальски конструктивным результатам.

Как пишет Politico, пресловутая встреча была инициирована властями Германии, Италии и Бельгии, чтобы сверить позиции по экономической повестке перед неформальным саммитом Евросоюза в бельгийском замке Альден-Бизен.

Однако позвали на эту неформальную встречу не всех членов ЕС. В итоге Испания обиделась на организаторов, поскольку испанское руководство, как и представителей еще семи европейских государств, не пригласили. Оставшиеся за бортом боялись, что без них будут согласованы и приняты "сырые" решения.

Итальянский премьер Джорджа Мелони хотя и выступала одним из инициаторов мероприятия, сама явилась на него лишь к шапочному разбору. Опоздали также канцлер ФРГ и президент Франции.

Из представленных 19 стран выступили буквально несколько человек. В конечном счете эта неформальная встреча потерпела фиаско, резюмируют собеседники Politico из числа европейских чиновников.

Неформальный саммит ЕС предварили публикации о том, что французский лидер Эммануэль Макрон стал фактически изгоем. Политик собственными руками загнал себя в изоляцию голосованием против соглашения с МЕРКОСУР и спорами с Германией из-за российских активов, заблокированных в рамках санкций.

При этом генсек НАТО Марк Рютте неожиданно поддержал идею Макрона о возобновлении контактов в Россией. В российском МИД в ответ подчеркнули, что Москва открыта к диалогу с теми, кто готов внести конструктивный вклад в поиск дипломатического решения конфликта на Украине.