Жители деревни, куда сослали принца Эндрю, в шоке от его выходок: "У нас так не принято. Это безобразно!"

Сын Елизаветы II Эндрю был постоянным клиентом финансиста Джеффри Эпштейна, участвовал в развратных вечеринках и знал, что некоторым девушкам из компании Эпштейна не было и 18 лет. В одном из писем принц писал Джеффри, что хочет быть его "питомцем". Более того, Эндрю сливал приятелю государственные секреты. Это вскрылось после публикации новой партии файлов Эпштейна.

Карл III приказал брату закрыться в особняке Royal Lodge и не показываться на улице до 10 февраля. На этот день был запланирован переезд Эндрю в Норфолк. Но Маунтбеттен-Виндзор наплевал на слова короля. Эндрю спокойно катался по поместью на лошади и наслаждался жизнью, пока вокруг его имени разворачивалась драма. Карл III пришел в ярость и приказал немедленно вывезти брата в глухую деревню подальше от общественности.

В ночь на 4 февраля к Royal Lodge приехали грузовики. Несколько часов вещи экс-принца загружали в машины. 31-комнатный особняк стоимостью 30 миллионов фунтов стерлингов долгие годы был домом для Эндрю, работникам дворца пришлось постараться, чтобы оперативно вывести все пожитки брата короля.

Среднего сына Елизаветы II увезли за 200 километров от Виндзора. Теперь Эндрю будет жить в Wood Farm Cottage. Этот дом принадлежал принцу Филиппу. Однако жители норфолкской деревушке не в восторге от нового соседа.

Однако один из местных жителей заявил изданию Hello!, что Эндрю даже в изгнании живет в роскоши, его по-прежнему "обслуживают по высшему разряду". Владелец местного паба также рассказал, что жители "возмущены поведением сына покойной королевы". "Деревенским это не нравится. Это тихая деревня. У нас так не принято. Это безобразно!" — судачат местные жители.

Однако, что именно вытворил Эндрю никто не говорит. Возможно, британцев возмутило, что вместе с экс-принцем в тихую деревушку нагрянули и его друзья. Отказываться от вечеринок избранный брат короля точно не собирается, это он демонстрировал уже не раз.

Эндрю не считает себя виновным. Он решительно отрицает все обвинения и какую-либо причастность к правонарушениям, связанным с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.