Вашингтон усилил давление на Киев в преддверии переговоров с Москвой

Украинские чиновники пожаловались американским журналистам на давление со стороны США. В Киеве заявляют, что Вашингтон полон решимости положить конец войне к началу лета, пишет газета New York Times.

Украинское руководство утверждает, что администрация президента США Дональда Трампа склоняет Украину к территориальным уступкам в пользу России в Донбассе. Сама же Украина перед тем как пойти на какие-либо уступки хочет получить от Запада гарантии безопасности.

Кроме того, газета отмечает, что во время переговоров в ОАЭ в феврале США призвали Украину провести новые президентские выборы 15 мая. В противном случае Вашингтон угрожает выйти из переговорного процесса. Сегодня стало известно, что новый раунд переговоров пройдет 17-18 февраля в Женеве.