Жена Александра Малинина оказалась в молодости копией Любови Казарновской

Александр Малинин счастлив в третьем браке. Популярный певец женился на враче-гинекологе, кандидате медицинских наук Эмме в 1990 году. Сегодня, 13 февраля, супруги отмечают годовщину свадьбы.

По такому поводу Эмма опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" фотографии разных лет, на которых запечатлена с любимым супругом. Также она написала, что настоящая любовь всегда проявляется в заботе, правильные отношения - это взаимность, а самое большое счастье в браке - это гармония.

"Когда вы принимаете различия и перестаете спорить, потому что научились слышать друг друга. Мы прошли через сложности и кризисы, но у нас всегда было общее желание – сохранить семью и быть счастливыми вместе. За эту любовь мы боролись оба и оба менялись, шаг за шагом навстречу", - заключила Эмма.

В комментариях многочисленные подписчики поздравили пару и рассыпались в комплиментах, а некоторые буквально ахнули, увидев старое фото Эммы и Александра. По мнению особо наблюдательных интернет-пользователей, жена известного певца в молодости оказалась копией оперной дивы Любови Казарновской.

