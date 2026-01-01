Глава ЦБ рассказала, когда ипотека станет массово доступной

Ипотечные кредиты станут доступны для широких масс населения, когда произойдет устойчивое снижение инфляции. Об этом заявила в пятницу, 13 февраля, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Комментарий главы Центробанка последовал за объявлением решения регулятора снизить ключевую ставку до 15,5% годовых. Набиуллина отметила, что доступность ипотеки — важнейший фактор.

Однако эксперты скептически оценивают влияние действий ЦБ на рынок жилой недвижимости. Многие полагают, что эра высоких ипотечных ставок приблизится к завершению не раньше II квартала 2026 года, причем ставки по рыночной ипотеке вряд ли опустятся ниже 15-16% к концу 2026 года.

Как заявил генеральный директор "Релайт-недвижимости" Константин Барсуков в комментарии ТАСС, "ЦБ сейчас выдачу ипотеки регулирует через макропруденциальные лимиты и надбавки", поэтому "большого вала ипотечников, который кто-то ждет, ждать не нужно".

Старший партнер компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов предположил, что россияне массово начнут брать жилищные кредиты лишь после того, как "ключевая ставка позволит опуститься классической рыночной ипотеке ниже 13%".