Первый рейс с туристами с Кубы приземлился в Москве

Первый вывозной рейс из кубинского Варадеро прибыл в Москву. Самлет авиакомпании "Россия" успешно приземлился в столичном аэропорту "Шереметьево" в 15.17 мск.

Самолет российской авиакомпании вылетел из Варадеро в пятницу около 03.40 мск. Полет выполнялся почти с полной загрузкой. Еще один вывозной рейс с Кубы сейчас выполняет авиакомпания Nordwind. Прибытие в "Шереметьево" ожидается в 16.38 мск, передает РИА Новости.

Коррективы в программу полетов на Кубу российским авиакомпаниям пришлось ввести из-за сложностей с заправкой самолетов на острове. Из-за этих проблем после застрявших на Кубе российских туристов полетная программа авиакомпании "Россия" будет приостановлена.