В США заявили о согласовании конкретных параметров перемирия по Украине

Делегации России и Украины в рамках переговоров по мирному урегулированию конфликта "вплотную приблизились" к взаимопониманию по техническим параметрам возможного прекращения огня. Так утверждают в пятницу, 13 февраля, информированные источники из числа европейских чиновников.

По словам собеседников Politico, Москва и Киев предварительно согласовали, как именно могут выглядеть режим тишины и демилитаризованная зона, если будет решено остановить боевые действия.

При этом, признают источники, между Россией и Украиной остаются разногласия по принципиально важным вопросам — прежде всего о территориях и размещении западных военных на украинской территории. На фоне этих стратегических затруднений не представляется возможным окончательно утрясти тактические вопросы.

Ранее сообщалось, что гарантии безопасности Украине могут включать быстрое реагирование многонациональных сил — этот вариант изучается в качестве альтернативы вводу миротворческого контингента. При этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц предупреждал, что развертывание многонациональных сил на Украине невозможно без согласия России.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте допустил, что гарантии безопасности в рамках мирного урегулирования украинского конфликта будут предоставлены не только киевскому режиму, но и России. Политик подчеркнул, что очень важно удостовериться, что будущее мирное соглашение — это "не повторение Минских соглашений".