Друг заявил об убийстве семьи Усольцевых: "Сын Ирины обманывает всех нас"

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы, их пятилетняя дочь и собачка пропали в конце сентября прошлого года в Красноярском крае. Они ушли в поход и перестали выходить на связь. 12 октября было объявлено о завершении активной фазы поисков. Недавно операцию возобновили с новой силой, но это снова не дало результатов.

Следователи выдвинули три основные версии исчезновения семьи: несчастный случай, преступное посягательство и побег. Последнюю версию активно поддерживает сын Ирины Даниил Баталов.

Однако в окружении Сергея Усольцева считают, что без криминала не обошлось. В беседе с "АиФ" знакомый семьи, медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев заявил, что отношения между Ириной и Сергеем были не очень. Он полагает, что один из супругов мог спланировать убийство.

"Сама обстановка в этой семье была очень напряженной. Я изучил все материалы и познакомился с пасынком Сергея, сыном Ирины от первого брака Даниилом Баталовым. Считаю, что версия фамилицида (убийство внутри семьи — прим. ред.) имеет место, причем как со стороны Сергея, так и со стороны Ирины", — заявил Валентин.

По его словам, Усольцевы только пытались создать вид счастливой семьи. Дегтярев отмечает, что слишком спокойное поведение Даниила показывает, что он что-то знает.

"Люди в такой ситуации не ведут себя так, как Даниил. Не могут веселиться, выглядеть такими равнодушными. Я просто потрясен таким безжалостным отношением к своей семье. Мне кажется, что юноша обманывает всех нас, уверяя, что его родители сбежали. Мне кажется, что он знает, что их нет в живых", — огорошил Валентин.

Мужчина обратил внимание на странную деталь — Баталов зачем-то избавился от телефона. "Я не утверждаю, что молодой человек причастен к исчезновению родителей. Но вот то, что он обладает информацией — в этом уверен", — отметил Дегтярев.