Собянин отметил популярность спортплощадки нового формата в Солнцеве

Водитель заливочной машины ловит нетерпеливые взгляды. Посетителям хочется поскорее опробовать лед на новом катке в районе Солнцево. Раньше на этом месте была обычная дворовая коробка с покосившимся деревянными бортами и щербатым покрытием. Теперь же это многофункциональная спортивная площадка, где заниматься можно круглый год.

Морозильная установка не даёт катку растаять в оттепель, а два заливочных комбайна, один из которых на электрической тяге, идеально выравнивают лёд. Это важно для тех, кто приходится сюда не просто покататься, а отработать спортивные элементы или позаниматься с тренером на мастер-классах.

"Я надеюсь, что дети, которые попробуют открытые катки, будут приходить к нам в большой спорт. Мы всегда рады и ждем", - говорит Светлана Соколовская, заслуженный тренер России по фигурному катанию.

Каток построен по современным технологиям. Борты из прозрачного поликарбоната, поэтому днем площадка практически не выделяется из городского ландшафта. А вечером во время массового катания благодаря светодинамической подсветки притягивает внимание игрой красок. В теплое время года на эту площадку придут уже любители других видов спорта.

"Спортплощадка нового формата в Солнцеве всего за два месяца работы стала популярным местом отдыха у жителей района. В зимний сезон здесь можно заниматься хоккеем, кёрлингом, мини-хоккеем, фигурным катанием и просто кататься на коньках. А летом — баскетболом, мини-футболом или хоккеем на роликах", - рассказал Сергей Собянин.

Солнцево – один из самых быстроразвивающихся районов Москвы. Ежегодно здесь появляются новые объекты для повышения качества жизни. После масштабной реконструкции заработал районный центр "Место встречи - Солнцево", который сразу стал популярным у местных жителей. Различные секции и творческие кружки ежедневно посещают сотни детей.

"Наш культурный центр является многофункциональным. Он объединяет в себе пространство для семей, для активного отдыха, для спорта, для досуга и культурного развития. В нашем культурном центре есть прекрасный концертный зал с современным музыкальным и световым оборудованием", - отметил Александр Соломатин, руководитель культурного центра "Солнцево".

Район постоянно обновляется. В программу реновации включено 43 дома. Новые квартиры получат почти семь с половиной тысяч москвичей. Уже построено пять жилых комплексов и две отдельные новостройки, расселили 24 дома, где проживали больше четырех тысяч человек.