Лукашенко остался недоволен состоянием армии: "Шкуру будем драть"

Белорусский лидер Александр Лукашенко решил лично выяснить, насколько ВС Беларуси подготовлены к ведению боевых действий, если возникнет необходимость воевать. В пятницу, 13 февраля, политик посетил 227-й общевойсковой полигон в Борисовском районе.

Белорусская армия с января проходит масштабную проверку боеготовности. Лукашенко подчеркнул важность подобных мероприятий: "Проверку проходят все. И даже министр обороны, и госсекретарь". Общаясь с солдатами в блиндаже, политик напутствовал их словами: "Учитесь, учитесь. На всякий случай учитесь. Будете уметь все делать — будете жить".

Однако итоги проверки главу государства не впечатлили. Он отметил, что от увиденного "радости немного", и оценил результаты как средние: "Стреляют, видят мишени. Будем считать, что так себе".

Лукашенко предупредил главу Минобороны Беларуси, что ему и командному составу можно не ждать легкой жизни: "Мы тебе усложнять будем сейчас жизнь. Так что не расслабляйся. Ну, а с комбатов, конечно, шкуру будем по-мужски драть" (цитаты по БелТА).

Ранее секретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович подчеркивал, что замысел проверки боеготовности ВС Беларуси был утвержден президентом Лукашенко. Комплексная проверка состояла из нескольких этапов, которые прошли с учетом российского опыта российской специальной военной операции и его внедрения в войска.

Тем временем более сотни немецких Leopard приблизились к границе Союзного государства. Германия решила перебросить около 5 тысяч своих солдат и 105 танков Leopard 2A8 на юго-восточную границу Литвы с Беларусью в рамках оперативного плана НАТО под названием OPLAN DEU. В нем проработан алгоритм действий в случае военного конфликта с Россией, который, по версии альянса, может начаться еще до конца нынешнего десятилетия.