Сергей Безруков сделал заявление о назначении на должность ректором Школы-студии МХАТ после Богомолова

После смерти Игоря Золотовицкого вокруг Школы-студии МХАТ разразился скандал. Ректором учебного заведения министр культуры России Ольга Любимова назначила Константина Богомолова, но выпускники Школы-студии выступили категорически против.

В открытом письме мхатовцы заявили, что назначение Богомолова нарушает традиции, поскольку он не учился в этом заведении, и настаивали на кандидатуре из числа выпускников. Поначалу Константин не обращал внимания на скандал, он демонстрировал полную готовность к работе в новой должности, однако 11 февраля режиссер отказался быть ректором Школы-студии МХАТ.

"Я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии", — сделал объявление Богомолов.

Вскоре после сообщения режиссера были названы имена новых кандидатов на пост ректора. По данным ТАСС, Школу-студию МХАТ могут возглавить Сергей Безруков, Евгений Писарев или Дмитрий Певцов.

Кандидатуру Безрукова общественность считала наиболее подходящей. Сергей — представитель мхатовской школы, актер и режиссер, которому есть чем поделиться с молодежью. Но эту идею отверг сам артист.

На своей странице в соцсети Безурков сделал заявление о назначении ректором Школы-студии МХАТ. Актер категорически опроверг все слухи на эту тему.

"У меня нет в планах подавать свою кандидатуру на пост ректора Школы-студии МХАТ. Моей занятости по руководству театром, преподавании во ВГИКе, артистической деятельности мне вполне достаточно", — сообщил Безруков.

Сергей назвал фейком все сообщения о его возможном назначении на новую должность. "Тем, кто в это искренне верит, отвечаю так же искренне — нет, это фейк. А тем, кто отлично знает, что в этих домыслах ни слова правды, кто, как говорится, "для потехи раздувает", за ради хайпа, скажу, ну что ж, воля ваша, продолжайте, если это вас ментально оздоравливает. Здоровье важнее", — прокомментировал Безруков.