Минюст признал трех журналисток иноагентами

В реестр иностранных агентов внесены четыре человека и два юридических лица. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства юстиции в пятницу, 13 февраля.

Как уточняется на официальном сайте ведомства, статус иноагентов получили журналисты Марина Лацинская*, Мария Охримовская* и Галина Сидорова*, а также украинский активист Михаил Орешников*. Все они распространяют фейки о российской власти и выступают против специальной военной операции на Украине.

Иностранными агентами также признаны проект "Открытое пространство"* и сетевой ресурс "Agentura.ru"*, которые распространяют материалы иностранных агентов и тиражируют фейки о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике.

В то же время Минюст исключил из реестра иноагентов основателя обувной сети Zenden Андрея Павлова. Ведомство объяснило свое решение тем, что Павлов утратил признаки иностранного агента.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова в ответ на вопрос, является ли присвоение гражданину или организации статуса иноагента "мерой зеркальной или является способом защиты суверенитета", назвала справедливым и то, и другое. По ее словам, это ответ защитного характера, выработанный с учетом мирового опыта.

Между тем председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с призывом в адрес политиков и общественников, которые получали финансирование из-за рубежа. Он предложил им прилюдно покаяться на Красной площади, иначе "будут сидеть голодные, холодные, в надежде, что им там (за границей) опять что-то подадут".

* физическое или юридическое лицо, признанное иностранным агентом и внесенное в соответствующий реестр