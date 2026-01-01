МОК решил не наказывать итальянского спортсмена за флаг России

Итальянскому сноубордисту Роланду Фишналлеру, выступающему на Олимпийских играх 2026 года в Италии, ничего не грозит за изображение российского флага на шлеме. Об этом рассказал в пятницу, 13 февраля, директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

Итальянец выступил на ОИ-2026 с российским триколором, несмотря на запрет государственных символов России. Внимательные зрители разглядели флаг на задней части шлема Фишналлера. Однако это не политический жест, а памятный: в 2014 году спортсмен выступал на зимней Олимпиаде в Сочи. По той же причине на его шлем нанесены изображения флагов США, Италии, Канады, Южной Кореи и Китая.

Это подтвердил представитель МОК, уточнив, что речь идет о маленьких изображениях флагов стран — хозяек Олимпийских игр, где довелось побывать итальянскому сноубордисту.

Как подчеркнул Марк Адамс, Международный олимпийский комитет не усматривает в этом нарушений, поэтому никаких санкций или запретов в отношении Фишналлера можно не ждать, сообщает ТАСС.

Ранее российский флаг уже появлялся на олимпийских соревнованиях в Италии: на одном из хоккейных матчей триколор развернули зрители. Когда организаторы попытались отобрать флаг, болельщик не растерялся и спрятал флаг в карман.

При этом украинскому спортсмену Владиславу Гераскевичу не разрешили выступать на турнире в шлеме, на который нанесены фото погибших украинских спортсменов. МОК подчеркивал, что Олимпиада — не место для политических проявлений. Поскольку Гераскевич упорно настаивал на своем, его дисквалифицировали.