Со дня проведения 20-го съезда КПСС исполнилось 70 лет. Он изменил советскую империю

Двадцатый съезд КПСС хотя и был юбилейным и первым без Сталина, но внешне мало отличался от предыдущих. Поначалу. Почти полторы тысячи советских коммунистов заслушивали отчет руководства и выбирали центральные органы партии.

Лидер Компартии по традиции должен был с трибуны оценить, как страна справилась с поставленными на прошлом съезде задачами.

"Товарищи! Период, отделяющий нас от 19-го съезда партии, по времени не очень большой – 3 года и 4 месяца. Но по объему работы, проделанной партией, по значению событий, которые произошли за это время у нас в стране и за ее рубежами, это один из важных периодов в истории Коммунистической партии Советского Союза и в истории ее борьбы за укрепление могущества нашей Родины, за построение коммунистического общества, за мир во всем мире", - говорил Никита Хрущев.

Привычная торжественная рутина резко оборвалась морозным утром 25 февраля 1956-го – в последний день съезда. Никита Хрущев попросил иностранных гостей покинуть зал заседаний, а также отключить аудио- и видеозапись. После этого генеральный секретарь выступил с закрытым четырехчасовым докладом "О культе личности и его последствиях". Хрущев заявил, что "недопустимо духу марксизма-ленинизма возвеличивание одной личности, превращение ее в сверхчеловека наподобие бога".

Генсек считал, что Сталин в какой-то момент превратился в "источник тяжелых извращений партийных принципов, демократии и революционной законности". В качестве противоположного примера Хрущев привел Владимира Ленина, назвав его гением революции величайшей скромности. За этим выступлением, как считают многие, стояло желание не столько разобраться в прошлом, сколько зафиксировать собственную абсолютную власть в будущем. О побочных эффектах горькой пилюли генсек предпочитал не думать.

"Решив утвердиться в качестве нового единоличного лидера партии государства, ему надо было изничтожить своего преемника, ему надо было изничтожить своего предшественника, и он с упоением занялся этим. Видимо, не задумываясь или не понимая до конца, что он творит, хотя тот же Молотов не раз ему говорил о том, что если он поднимет эту тему, а тем более на партийном съезде, то он нанесет колоссальный удар по авторитету Советского Союза, по авторитету коммунистической партии, что и случилось на самом деле", - отметил Евгений Спицын, историк, публицист.

Выступление Хрущева шокировало делегатов. Несмотря на режим секретности, содержание доклада почти сразу ушло в народ и попало в западную прессу. Больше всего развенчание культа личности ударило по странам социалистического лагеря. Албания и Китай прямо обвинили Хрущева в попытке ревизионизма.

"Как только прозвучал доклад, начались волнения, брожение умов. В Венгрии вообще осенью 1956 года вспыхнуло восстание антикоммунистическое с различными зверствами в отношении коммунистов. Мы сегодня знаем, что, например, Андропов тогда был послом СССР в Будапеште с супругой. И она получила огромную моральную и психологическую травму, из окна наблюдала, как вешают и жгут коммунистов и членов спецслужб венгерских прямо под окнами советского посольства, вот что тогда происходило", - рассказал Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества.

Речь Хрущева ударила по международному авторитету СССР. Отношения со многими союзниками после развенчания культа личности пошли на спад. Одной из главных претензий к Сталину Хрущев назвал избыточную жестокость. По словам генсека, жертвами деспотизма оказались многие честные и преданные делу коммунизма деятели партии и рядовые работники. О том, что он сам имел непосредственное отношение к расправам над неугодными, Хрущев предпочел не упоминать.

"Мы знаем, что Хрущев в 30-х годах занимал высшие партийные посты, он управлял Москвой, долгое время управлял - и до войны, и после войны - советской Украиной, и мы знаем сегодня из документов, которые опубликованы только что, что Хрущев тоже участвовал в массовых репрессиях. Есть какие-то косвенные свидетельства, которые подтверждают, что Хрущев составлял расстрельные списки", - продолжил Мягков.

Когда доклад Хрущева, пусть и в сильно урезанном виде, довели до коммунистов на местах, СССР буквально разделился на два лагеря. Шокированы были все. Но одни – предательством вождя Хрущевым, который был обязан своей карьерой Сталину, а другие – вскрывшейся жестокостью отца народов. Последние в дальнейшем будут поддерживать развенчание культа личности в том числе и тем, что Советский Союз встал на путь реформ и сумел пусть ненадолго, но обеспечить рост экономики и уровня жизни. Впрочем, есть ли в этом заслуга Хрущева – вопрос до сих пор открытый.

"Это трудно вообще назвать реформой, но я вам в качестве примера один факт приведу. В годы Хрущева было проведено шесть реформ госплана и сменилось семь руководителей. Это за одиннадцать лет. Печальный итог хрущевских реформ подвел не кто-нибудь, а Мстислав Келдыш, тогдашний президент академия наук СССР. Он по просьбе нового главы правительства Алексея Косыгина представил ему сводную справку о состоянии советской экономики на конец 1964 года. Там буквально по всем позициям шло довольно большое снижение темпов роста. Но самое удивительное состояло в том, что за пять лет прирост аграрного производства равнялся нулю", - объяснил Спицын.

И это при том, что Хрущев поддерживал свой образ крестьянина и считал себя специалистом по сельскому хозяйству. В реальности же некоторые действия генсека были чистым популизмом, а инновационные на первый взгляд идеи стоили Советскому Союзу сотен миллионов рублей. Достаточно вспомнить экстенсивное освоение целинных земель. В краткосрочной перспективе удалось резко увеличить урожай, молодежь буквально ринулась на работу в отдаленные уголки Советского Союза. Однако спустя несколько лет почва пришла в негодность, и урожаи снизились до такой степени, что правительство было вынуждено закупать зерно в других странах.

У руководства во главе с генсеком не было системного подхода к реформам, многое делалось методом проб и ошибок. Не совладал Хрущев, по мнению некоторых историков, и с собственным эго.

"По сути дела, создал свой культ личности, к концу его правления даже фильмы выходили "Наш дорогой Никита Сергеевич", и вот те люди, которые были за его политику, они стали выдвигаться наверх. И действительно получилось так, что вот эта карьерная лестница, которая действительно тогда образовалась, она вынесла на поверхность и хороших людей, и, к сожалению, много пены", - подытожил Мягков.

Больше не существовало понятия "враг народа", не было расстрелов, но главным залогом успешной карьеры стала даже не лояльность Компартии, а безоговорочная поддержка одного человека. Было бы странно отрицать существование так называемых сталинских репрессий, но кроме них была и Великая Победа, и послевоенный технологический рывок, и уважение к Советскому Союзу во всем мире, иногда вперемежку со страхом. Итогом же развенчания культа личности стала не только оттепель, но и смена элит, которую многие до сих пор считают началом конца СССР.

Последний советский генсек Михаил Горбачев сам признавался, что начал свой путь к власти благодаря 20-му съезду. Чем этот путь закончился, помнят все.

Большое видится на расстоянии. Спустя 70 лет после 20-го съезда о его итогах по-прежнему рассуждают историки и политологи, но современное российское общество больше не страдает от раскола на тех, кто Сталина боготворит, и тех, кто его ненавидит. Победил взвешенный подход – культ, безусловно, был. Но была и личность.