Вэнс устроил закавказское турне. Но куда на самом деле ведет американская "дорога мира"?

Дорога Трампа или, как он ее сам назвал, маршрут Трампа для международного мира и процветания формально ведет из азербайджанского эксклава Нахичевань на основную азербайджанскую территорию. Но на самом деле - гораздо дальше. Закавказье - ключевая точка любого торгового пути на всем евразийском континенте. А значит, тот, кто контролирует его, имеет неограниченные рычаги влияния на все, что происходит на огромном пространстве от Тихого до Атлантического океана.

Конфликт Армении с Азербайджаном открыл для США окно возможностей размером в 43 километра. Пока Баку и Ереван выясняли, кто и как имеет право пользоваться этой территорией и как она вообще будет называться, Трамп поспешил протиснуться в спорное окно всей массой. И заявил, что теперь это будет коридор американский. Формально - взятый у Армении в аренду на 99 лет. Именно этот результат он презентовал общественности в прямом эфире в прошлом году.

Руководители Азербайджана и Армении тогда приехали в Вашингтон и Трамп не преминул заявить, что именно он закончил армяно-азербайджанскую войну, всех помирил и вот теперь начнется процветание. Обговаривать детали этого процветания в регион послали вице-президента Джей Ди Вэнса.

В Армении Вэнса принимали почти по-царски. Фигуры такого уровня тут не было никогда, так что старались. Красной дорожки у трапа показалось мало, положили еще и огромный ковер сверху. Но в итоге выяснилось, что процветание в Вашингтоне и Ереване понимают настолько по разному, что даже переводчики запутались. В частности, произошло это при обсуждении совместных атомных проектов.

"Во время пресс-конференции Вэнса и Пашиняна переводчик неправильно перевел слова вице-президента США. И в информационное поле дали новость, что США вливают 9 миллиардов долларов в Армению в атомную энергетику. На самом же деле была подписана договоренность о том, что Армении поставят модульную американскую станцию и за это Армения заплатит 9 миллиардов. 9 миллиардов заплатим мы, граждане Армении. За то, чтобы стать ядерным полигоном", - объяснил Микаэл Бадалян, политолог.

Про ядерный полигон - совсем не преувеличение. Модульные реакторы, которые Вэнс предлагает Армении построить на американский кредит, пока существуют только в проекте. Как они поведут себя на деле - никто не знает. Понятно, что экспериментировать американцы хотят где-нибудь подальше от своей территории. Но гражданам Армении все преподнесли как огромное внешнеполитическое достижение. Тем более, что кроме модульных реакторов Вэнс пообещал и военную помощь: в частности, беспилотники, способные нести управляемые мини бомбы.

Ну а когда вице-президент возложил цветы к мемориалу Цицернакаберд и написал пост, что его цветы - жертвам геноцида 1915 года, радости в стране не было предела. Геноцид признал второй человек в США, а в перспективе, возможно, и первый. Но радость была недолгой. Через полтора часа Вэнс пост удалил, а слово "геноцид" заменил нейтральной формулировкой. Чтобы не обижать Турцию и Азербайджан. В Баку, кстати, он возлагал цветы к мемориалу погибших за территориальную целостность страны - в том числе и во время карабахских войн.

Такая всеядность, по мнению экспертов, объясняется просто. Ни Ереван, ни Баку Вашингтон не волнуют. Важны только собственные интересы. А они на данный момент просты: делать все, чтобы осложнить жизнь на данный момент главным региональным игрокам. Ирану и России - в первую очередь.

"У США большой интерес в регионе. И частью поездки Вэнса стали переговоры по военным вопросам. Была достигнута договоренность о поставке беспилотников армянской армии, были достигнуты соглашения о сотрудничестве с Азербайджаном, которые также имеют военную составляющую. В частности, говорилось о катерах американских на Каспии. Это очень серьезный вопрос и мы видим, что внерегиональные силы - в частности, США - покушаются на присутствие в Каспийском море", - указал Михаил Чернов, политолог).

И на суше тоже. Контроль над Зангезурским коридором - это не только нежелательная конкуренция логистическому проекту "Север-Юг", в котором заинтересованы Тегеран и Москва. Это появление в закавказье американских таможенников, американских пограничников и, самое главное, американских ЧВК. В непосредственной близости от наших границ. В регионе, который может заполыхать даже от маленькой искры. Перспектива настолько неприятная, что многие наблюдатели уже поспешили посыпать голову пеплом и кричать чуть ли не о катастрофе. Эффект, на который, возможно, США и рассчитывали. Потому, что намерения - это одно. Реальность - несколько другое.

"Есть только намерения. Есть договоренность о том, что это будет армяно-американское предприятие. Где 74 процента принадлежат США и только 26 - армении. Есть очень много выкриков истеричных от армянских политиков, что Россия не может никаким образом участвовать в данном проекте. Непонятно, как это возможно, если армянские железные дороги принадлежат сейчас российским предприятиям и без них эта дорога не имеет смысла. Я предполагаю, что все это - часть большой игры США против России. И очень вероятно, что это станет одной из переговорных карт США по украинскому вопросу", - продолжил Бадалян.

Переговоры с позиции силы - любимый прием нынешней американской администрации. Как и повышение ставок. А они, очень вероятно, взлетят до небес. Хотя бы потому, что Россия из региона не ушла и уходить не собирается.

"Безусловно, роль военных активов значительно возрастает. У нас есть не только на Каспии ракетное оружие. У нас есть каспийская флотилия, военная база в Гюри, в Южной Осетии. У нас есть присутствие в регионе. Надо четко обозначить, чего мы хотим. И добиваться этого", - добавил Чернов.

Свою игру в регионе сейчас будут пытаться вести все. И мы, и Китай, и Иран, и Турция, и среднеазиатские страны. Так что даже если, задумывая "дорогу мира и процветания", в Вашингтоне действительно, руководствовались только благими намерениями, то благие намерения, как известно, ведут в ад. И первыми в него, не моргнув глазом, американцы отправят самых верных союзников.

"И Азербайджан, и Армения сейчас проводят сложную политику в отношении России. Никто не скрывает, что власти этих стран видят иное, неевразийское геополитическое будущее этих стран. К каким последствиям это может привести? Для Армении - к самым тяжелым. Вплоть до утраты суверенитета. Какие бы отношения ни складывались с США - США далеко. А региональные государства - они рядом. И географию не выбросить", - подытожил Чернов.

Именно поэтому, как только Вэнс улетел из Еревана, Никол Пашинян бросился уверять в любви и дружбе Москву. В интервью общественной телекомпании Армении он заявил дословно следующее: "Никто не сможет втянуть нас в логику действий против России. Это наша стратегия, мы не будем действовать против России, но будем действовать в интересах Армении".

Звучит, конечно, красиво, но даже в самой Армении мало кто понимает, чему не только из сказанного, но даже же из подписанного верить.

"Мы видим только постоянную ложь со стороны режима Пашиняна, который за два дня до визита Вэнса сказал, что Армения рассматривает предложения различных стран по ядерным технологиям. Затем случилось подписание с Вэнсом. А через два дня Пашинян вновь говорит, что Армения еще не определилась, с кем заключать договоры", - напомнил Бадалян.

Но определяться придется. С кем-с кем, а с американцами стратегия ласкового теляти не проходит. Еще одна закавказская республика - Грузия - знает это очень хорошо. В начале нулевых именно она была форпостом США в Закавказье. После первой успешной цветной революции на постсоветском пространстве туда пошли инвестиции. В страну приезжал президент США. Саакашвили хлопали по плечу и превозносили в прессе. В 2008-м потребовали расплатиться страшной ценой. Грузию заставили ввязаться в войну с Россией. За развязывание этой войны Саакашвили сейчас судят. К власти в стране - уже несколько лет как - пришли не пророссийские, не проамериканские - а именно прогрузинские политики. Может, именно поэтому во время своего закавказского турне в Тбилиси Вэнс даже не заглянул.