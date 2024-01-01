Что стало с могилой Игоря Талькова спустя 34 года после похорон

Игоря Талькова нет в живых уже больше 30 лет. Музыкант скончался 6 октября 1991 года. Ему было 34 года.

Вокруг смерти артиста до сих пор ходит множество слухов. Однако следствие в 2024 году поставило точку в этом деле. Виновным в убийстве певца признан его бывший концертный директор Валерий Шляфман. Он намеревался выстрелить в Игоря Малахова (охранника певицы Азизы), но смертельно ранил Талькова. Убийца приговорен к 13 годам лишения свободы, но ему удалось сбежать в Израиль.

Тальков же нашел последний приют на Ваганьковском кладбище. С тех пор не проходит и дня, чтобы певца не навестили поклонники. Могила Талькова одна из самых посещаемых на столичном погосте. Тут всегда лежат свежие цветы, даже зимой в большие морозы.

Памятник у артиста довольно скромный, выполнен в виде высокого креста, на одной стороне выгравированы строчки: "И поверженный в бою, я воскресну и спою". А на другой выбиты слова молитвы на старославянском языке. Рядом стоит портрет Игоря в деревянной рамке.

Если от многих памятников на могилах веет забвением и холодом, то здесь ощущается необъяснимое душевное тепло. Часто у могилы Талькова можно увидеть людей с иконами и молитвенниками. Их создали сами поклонники артиста. Люди верят, что музыкант был "отмечен богом", якобы у него был дар ясновидения и исцеления. Россияне просят погибшего певца исцелить от алкоголизма или вернуть мир в семью.

