Швейцария сделала заявление о предстоящих переговорах России и Украины

Швейцария поддерживает любые дипломатические инициативы, направленные на установление справедливого и прочного мира на Украине. Такое заявление сделало в пятницу, 13 февраля, швейцарское Министерство иностранных дел, готовясь принять российско-украинские переговоры в Женеве.

Как отметил официальный представитель ведомства Николя Бидо, МИД Швейцарии контактирует со всеми участниками переговорного процесса и "постоянно предлагает свои добрые услуги".

Бидо заявил, что это было подтверждено в ходе обсуждений, состоявшихся недавно в Киеве и Москве, сообщает РИА Новости.

Ранее источники рассказали, что в Женеве общение продолжится "в расширенном формате для обсуждения как военных, так и других аспектов урегулирования". В российскую делегацию войдет не менее 15 человек, включая заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина.

При этом американские власти отказались подтвердить заявления главы киевского режима относительно сроков завершения конфликта на Украине. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер подчеркнул, что обозначение каких-то гипотетических дедлайнов и сроков в таких условиях бывает "очень опасным".