Жителей столицы приглашают принять участие в проекте "Москва. Традиции. Люди"

В столице начался новый туристско-просветительский проект "Москва. Традиции. Люди". В его рамках запланированы пешеходные экскурсии, краеведческие лекции и онлайн-конкурс, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

"Участники конкурса расскажут о судьбах выдающихся жителей и героев нашей страны, архитектурных объектах, истории и традициях московских районов", - рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Прием заявок уже открыт. Их можно подать до 13 апреля в туристическом сервисе Russpass. Присоединиться приглашают горожан старше 12 лет.

Оценивать работы и определять финалистов будет жюри, состоящее из москвоведов, руководителей профильных ассоциаций, музеев и других экспертов. Победителей выберут в проекте "Активный гражданин". Рассказы лауреатов опубликуют в интернет-издании "Russpass-журнал".

Лекции посвятят развитию районов столицы и популярным объектам, среди которых ВДНХ и музей-заповедник "Коломенское". Экскурсионная программа охватит все округа и познакомит аудиторию с их достопримечательностями.

Все мероприятия проекта бесплатны. Расписание доступно в сервисе Russpass.